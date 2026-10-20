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Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online

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A meno di 48 ore dall’ondata di violenze e saccheggi che ha accompagnato le manifestazioni del 17 ottobre in tutta la Francia, sulle piattaforme di compravendita online sono comparsi decine di annunci sospetti di prodotti presumibilmente rubati nei negozi presi d’assalto. Il leader di Renaissance ed ex premier Gabriel Attal ha esortato Vinted, Leboncoin e gli altri siti di compravendita a fornire assistenza agli investigatori.


Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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