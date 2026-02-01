Scontri al corteo per Askatasuna, l’incontro di Meloni con gli agenti feriti: “Italia giusta è con voi”

(Adnkronos) – "L’Italia giusta è al vostro fianco e vi sostiene. Sempre". La premier Giorgia Meloni oggi a Torino, all'ospedale Molinette, in visita a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. La presidente del Consiglio ha poi diffuso le immagini dell'incontro sui social.

Pubblicato il 1 Febbraio 2026