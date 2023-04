Sconto sull’IMU per chi installa sistemi di videosorveglianza approvati dalla Prefettura

La Commissione Straordinaria ha approvato l’introduzione di un nuovo articolo nel Regolamento che disciplina il pagamento dell’IMU per il Comune di Foggia che assicura una detrazione d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, fino ad un importo massimo di 500 euro, per chi installa nel 2023 sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati.Il Comune di Foggia si adegua così alle indicazioni contenute nel Patto per la Sicurezza Urbana,sottoscritto in Prefettura lo scorso 6 febbraio alla presenza del Ministro dell’Interno Piantedosi.La vivibilità e la sicurezza urbana di una città come Foggia passa necessariamente attraverso un maggior coinvolgimento della società civile in progetti e iniziative che garantiscano la crescita dei livelli di sicurezza percepita. In base all’articolo 3 del Patto sottoscritto i progetti per la videosorveglianza che possono godere delle agevolazioni fiscali, proponibili da diversi soggetti privati, dovranno essere inoltrati alla Prefettura di Foggia e, ricorda il prefetto Cardellicchio, dovranno rispettare ed applicare le specifiche tecniche contenute nei Disciplinari approvati dal Ministero dell’Interno, con la previsione del collegamento diretto alle sale/centrali operative delle forze di polizia.



