Sconfitta per i rossoneri, la decide Valente nel finale

Allo stadio ‘Barbera’ di Palermo è andata in scena la trentatreesima giornata di campionato per il recupero tra rosanero e la squadra foggiana. Sulla panchina a guidare il Foggia c’era mister Cau, in quanto Marchionni ha dovuto scontare la giornata di squalifica mentre per i padroni di casa, con mister Filippi, formazione tipo e 3-4-1-2. Dopo due minuti ci ha provato il doppio ex, Floriano ma il suo tentativo non è andato a buon fine. Nonostante i rosaneri stessero provando a fare possesso ed a cercare la soluzione individuale con uno scatenato Floriano, al nono minuto di gioco i Satanelli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci ha provato Vitale, ma Pelagotti si è disteso ed ha respinto la minaccia. La squadra rossonera ancora pericolosa al tredicesimo su punizione. Per attendere la risposta dei padroni di casa si è aspettato il ventesimo minuto di gioco con Rauti, scelto ieri come titolare, ma il suo tentativo è stato velleitario. Giunti quasi al venticinquesimo Pelagotti si supera su Curcio. Il Palermo, molto nervoso ha incassato il primo giallo con Rautio al trentesimo di gioco. Foggia quasi in totale controllo del Palermo ad esclusione del trentottesimo minuto di gioco quando Fumagalli si è superato in un doppio intervento su Luperini e Marcone. Il primo tempo si chiude con un altro sussulto dei rosanero con Floriano, il migliore per il Palermo a dispetto di un Foggia messo meglio in campo e che ha avuto le occasioni più propizie pur non passando in vantaggio. Alla ripresa dopo un paio di squilli di marca rosanero, i Satanelli con Curcio hanno sfiorato il vantaggio. Dopo un’ora di gioco il tecnico del Palermo ha richiamato in panchina uno spento Rauti e Luperini, rispettivamente per Saraniti ed Odjer. Al settantunesimo su cross di Floriano, Odjer, subentrato di lì a poco, è caduto in area ma l’arbitro non si è fatto ingannare anche se non ha ammonito il giocatore del Palermo per simulazione. Due minuti più tardi la squadra siciliana ha sfiorato davvero il vantaggio con De Rose ma Fumagalli si è superato ed ha smanacciato. Altri cambi per il tecnico rosanero che ha inserito anche Santana. All’81’ è proprio Santana ad inventare il quale vede Almici che ha passato per Floriano ed a sua volta ha servito a Valente la palla gol che ha battuto Fumagalli. Il Foggia ha concluso all’attacco ma senza trovare un gol che sarebbe stato meritato. Domenica si ritorna in campo, per entrambe le formazioni: il Palermo sarà di scena a Bari mentre il Foggia allo ‘Zac’ affronterà la Paganese per poi tornare in campo sempre in casa, tre giorni dopo nel derby contro il Monopoli. (Ph. Palermo Calcio).

Tabellini – Palermo vs Foggia, recupero della 33° giornata di C

Palermo 3-4-1-2: Pelagotti, Marong, Peretti, Marconi, Almici, Luperini, De Rose, Valente (62’ s.t. Odjer, Kanoute (79’ s.t. Santana s.v.), Floriano, Rauti (60’ s.t. Saraniti). A disposizione: Fallani, Doda, Corrado, Crivello, Martin, Silipo, Lancini, Broh. All. G.Filippi

FOGGIA 3-5-1-1: Fumagalli; Anelli (86′ Salvi), Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Said (66′ NIvokazi), Di Jenno; Curcio; Dell’Agnello (90′ Balde). A disp.: Mascolo, Jorio, Turi, Agostinone, Pompa, Aramini. All. Cau (Marchionni squalificato).

Arbitro: Federico Longo di Paola. Ass.: Somma e D’Apice. Quarto Uomo – Ubaldi.

Ammonizioni: Rauti, Kanoute, De Rose, Peretti (Palermo), Anelli, Gavazzi (Foggia)

Marcatore: 81’ s.t. Valente

M.I.

