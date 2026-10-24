“Sconfina”, al Teatro Dalla spettacoli e laboratori anche per i più piccoli

“Sconfina”, la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture, da Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, anche quest’anno sarà incentrata molto sulla scena dedicata alle giovani generazioni.Accanto ai titoli di prosa, presentati mercoledì, ci sarà come sempre “con gli occhi aperti”, la sezione dedicata alle nuove generazioni, alle famiglie e ai piccoli e grandi sognatori di ogni età.Il “Dalla” grazie al lavoro della compagnia Bottega degli Apocrifi, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di produzione per l’infanzia e la gioventù, continua a rappresentare un laboratorio permanente per la scena dedicata ai più giovani grazie alle produzioni originali, alle residenze, alle compagnie ospitate e al rilancio della programmazione domenicale e di quella dedicata alle scuole.Le domeniche a teatro anche quest’anno verranno inaugurate da una festa, da un rito collettivo di felicità che preparerà gli spettatori alla fioritura di questo nuovo anno teatrale in famiglia. “La via dei bambini”, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, sarà un fine settimana di spettacoli, eventi e laboratori che invaderanno gioiosamente il teatro e una parte della via che ad esso conduce, provando per due giorni a immaginare come sarebbe una città a misura di bambini, col rischio di innamorarsene e cominciare a costruirla davvero.La stagione partirà domenica 1° novembre con “Il seme del Melograno”, uno spettacolo che rilegge il mito di Demetra e Persefone scritto da Nunzia Antonino, protagonista in scena, e da Carlo Bruni.Domenica 8 novembre, in occasione de “La via dei bambini”, andrà in scena “La Regina delle Nevi”, uno spettacolo della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro per la regia di Michelangelo Campanale.Domenica 15 novembre, invece, andrà in scena “Casa Romantika” della Compagnia Catalyst di David Bianchi e Riccardo Rombi. Il 22 novembre “Papero Alfredo”, uno spettacolo del Teatro Giovani Teatro Pirata. In occasione della Festa dell’Immacolata, il 6 dicembre una rilettura di Cenerentola, “Cenerentola 301” a cura della Compagnia Burambò per la drammaturgia di Daria Paoletta.Le domeniche del nuovo anno a teatro, come un risveglio di primavera, continueranno il 21 marzo 2027 con “La bicicletta rossa” della Compagnia Principio Attivo Teatro e la regia di Giuseppe Semeraro; il 4 aprile con “Smile. Un sorriso e forse una lacrima” di Factory Compagnia Transadriatica e la regia di Tonio De Nitto e l’11 aprile, in conclusione, con “Ahia!” di Teatri di Bari | Progetto Senza Piume per la regia di Damiano Nirchio



Pubblicato il 24 Ottobre 2026