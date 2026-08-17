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Scomparso ultraleggero con due persone a bordo: in corso ricerche a Cosenza

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(Adnkronos) – Ore di apprensione in Calabria: da domenica 16 agosto i vigili del fuoco stanno intervenendo in località Fuscaldo e Falconara Albanese, nel cosentino, per la ricerca di un velivolo ultraleggero con due persone a bordo, partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari, del quale si sono perse le tracce.  Attivato il piano di ricerca delle persona scomparse dalla Prefettura di Cosenza. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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