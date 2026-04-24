Scommette sulla cattura di Maduro, partecipa al blitz e incassa oltre 400mila dollari: arrestato soldato Usa

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Un soldato delle forze speciali Usa, coinvolto nella cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, è stato arrestato per aver scommesso sul blitz incassando oltre 400mila dollari con una 'puntata' da 32mila. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Gannon Ken Van Dyke per aver effettuato operazioni sulla piattaforma Polymarket sfruttando informazioni classificate. "Si tratta di un chiaro caso di insider trading ed è illegale ai sensi della legge federale", hanno dichiarato funzionari del dipartimento di giustizia. Van Dyke, soldato in servizio attivo nell'esercito degli Stati Uniti di stanza a Fort Bragg, in North Carolina, ha vinto più di 409mila dollari grazie alle sue scommesse. Secondo quanto dichiarato dal dipartimento di giustizia americano, Van Dyke avrebbe scommesso sui tempi e sull'esito dell'operazione, nota come Operation Absolute Resolve, "al solo scopo di trarne profitto".

I procuratori federali sostengono che dall'8 dicembre 2025 fino almeno al 6 gennaio 2026, Van Dyke sia stato coinvolto nella pianificazione e nell'esecuzione dell'Operazione Absolute Resolve e abbia avuto accesso a informazioni sensibili, non pubbliche e classificate su quell'operazione. Il Dipartimento alla Giustizia sostiene che intorno al 26 dicembre 2025, Van Dyke abbia creato un account su Polymarket iniziando a fare trading su mercati legati a Maduro e al Venezuela. L'accusa è di aver piazzato scommesse per oltre 33mila dollari sruttando il possesso di informazioni riservate e non pubbliche riguardanti l'Operazione Absolute Resolve. In una dichiarazione pubblicata ieri sui social, Polymarket ha affermato: "Quando abbiamo identificato un utente che effettuava operazioni di trading utilizzando informazioni governative secretate, abbiamo segnalato la questione al Dipartimento di Giustizia e abbiamo collaborato con le loro indagini". L'azienda ha aggiunto: "L'insider trading non ha posto su Polymarket. L'arresto di oggi dimostra che il sistema funziona".

Van Dyke è stato accusato di utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e transazione monetaria illecita, secondo l'atto d'accusa. "Ai nostri uomini e donne in uniforme viene affidata la gestione di informazioni classificate al fine di svolgere la loro missione nel modo più sicuro ed efficace possibile, ed è loro vietato utilizzare queste informazioni altamente sensibili per ottenere vantaggi finanziari personali", ha dichiarato il Procuratore Generale ad interim degli Stati Uniti, Todd Blanche.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026