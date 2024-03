Scommesse illegali, Tonali si autodenuncia alla federcalcio inglese

(Adnkronos) – Sandro Tonali si autodenuncia alla Football Association, la federcalcio inglese, per le scommesse illegali sul calcio. "Si precisa, in relazione alle notizie apparse sulla stampa inglese e italiana, che l’indagine in corso è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore del Newcastle Sandro Tonali ha deciso di auto denunciarsi alla Fa" la federcalcio inglese, "così come precedentemente fatto con la Figc, per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate in epoca antecedente all’avvio del procedimento in Italia", spiega GrSports, l'agenzia di procuratori di Sandro Tonali, in una nota all'Adnkronos, in merito al'indagine in Inghilterra sul giocatore del Newcastle. "Il giocatore vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica. Sandro Tonali quindi continuerà a collaborare pienamente con la Fa come fatto con la Figc e a fare tutto il possibile per garantire che questo processo possa essere risolto il più rapidamente possibile", proseguono gli agenti del giocatore. Tonali è già stato sanzionato dalla giustizia sportiva italiana e sta scontando una squalifica di 10 mesi che scadrà a settembre 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2024