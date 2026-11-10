Sclerosi multipla e disturbi del pavimento pelvico, neurologa Laroni: “Non rassegnarsi”

(Adnkronos) – Le disfunzioni del pavimento pelvico “possono riguardare diversi ambiti come il controllo della vescica, dell’intestino o anche la sfera sessuale. Nella sclerosi multipla questi disturbi possono dipendere da alterazioni nei circuiti nervosi, spesso nel midollo spinale, che controllano queste funzioni. Non bisogna rassegnarsi a convivere con questi sintomi. Spesso si può fare molto per migliorare la situazione e quindi la qualità di vita delle persone con Sm”. Così Alice Laroni, professoressa di Neurologia presso il dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica, e scienze materno-infantili – Dinogmi, università di Genova, intervenendo sul tema trattato anche nell’ambito delle iniziative ‘SM Checklist’ e ‘@scaccomattoallaSM’ di Novartis.

“I problemi al pavimento pelvico sono molto frequenti che possono incidere profondamente sulla qualità di vita delle persone con Sm – spiega l’esperta – limitando le attività quotidiane, la vita sociale e anche le relazioni intime. Possono interessare sia uomini che donne, sia persone giovani che più anziane, con disabilità apparentemente lieve o più grave. È importante tenere conto del fatto che questi disturbi non sono esclusivi delle fasi più avanzate della malattia”.

Le persone con sclerosi multipla, “per diversi motivi, difficilmente parlano delle disfunzioni del pavimento pelvico – chiarisce Laroni – Innanzitutto per una questione di pudore: parlare di incontinenza, difficoltà intestinali o problemi sessuali può essere molto difficile, anche con il proprio medico. C’è poi, talvolta, anche una scarsa consapevolezza del fatto che questi disturbi possano interessare le persone con sclerosi multipla. Infine, qualcuno può pensare che si tratti di problemi inevitabili con cui si deve semplicemente convivere. Su questo aspetto c’è anche una responsabilità di noi medici – osserva – durante le visite tendiamo a concentrarci su altri aspetti della malattia come la deambulazione, le ricadute, la risonanza magnetica, gli esami del sangue e rischiamo di trascurare sintomi che per il paziente possono essere di importanza maggiore”.

La comunicazione tra medico e paziente sulle disfunzioni del pavimento pelvico in persone con sclerosi multipla “può migliorare grazie alla collaborazione di entrambi – sottolinea Laroni – Senz’altro il medico può e, penso, deve fare il primo passo, già semplicemente ponendo domande specifiche con naturalezza, esattamente come chiede se ci siano problemi di equilibrio, di forza o di sensibilità. Anche il paziente, però, può fare il primo passo – rimarca – Un modo per rompere il ghiaccio può prevedere l’uso delle checklist sviluppate per supportare la persona con sclerosi multipla, prepararsi alla visita affrontando uno a uno tutti gli aspetti che possono essere per lui o per lei importanti, senza imbarazzo. Come medici possiamo anche spiegare alle persone con sclerosi multipla che questi sintomi fanno parte della malattia, meritano attenzione e possono essere trattati. Parlarne è il primo passo per poter migliorare la qualità di vita”.

Per questi disturbi “esistono diversi trattamenti che possono anche, a volte, risolvere e, in molti casi, controllare questi problemi e diminuire il loro impatto nella vita della persona con sclerosi multipla – assicura la neurologa – Una misura molto importante è la riabilitazione del pavimento pelvico, perché può aiutare a recuperare un miglior controllo delle funzioni urinarie e intestinali. Ovviamente esistono anche trattamenti farmacologici, in alcuni casi davvero molto efficaci, e altri interventi più specifici. Per capire come trattare le disfunzioni del pavimento pelvico è necessario comprendere il meccanismo alla base di questo o quel disturbo, perché bisogna andare all’origine per poter scegliere la terapia giusta. Per questo – conclude – è davvero fondamentale un approccio multidisciplinare che preveda il coinvolgimento non solo del neurologo, ma anche di fisiatra, fisioterapista, urologo e altri specialisti”.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026