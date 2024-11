Scivola e finisce in un canalone, morto 71enne in Trentino

(Adnkronos) – Perde l'equilibrio e muore cadendo in un canalone. E' morto così un escursionista 71enne, scivolato lungo un ripido pendio erboso sul versante sud di cima Agosta in Trentino. L'uomo, originario di Gavardo nel bresciano, era in compagnia di altre due persone e stava scendendo dalla cima verso malga D'Arnò quando, a una quota di circa 2.200 metri è precipitato, finendo una cinquantina di metri più a valle. L'allarme al numero unico per le emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 14.15 dai compagni di escursione. La centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre a Bondo si preparavano gli operatori della stazione Valle del Chiese del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto sono sbarcati il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l'équipe sanitaria, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Una volta ricevuto il nullaosta da parte delle autorità, con il supporto di un operatore della Stazione Valle del Chiese, la salma è stata elitrasportata in camera mortuaria a Pieve di Bono. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2024