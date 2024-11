Scivola e fa un volo di 30 metri, muore escursionista di 26 anni

(Adnkronos) – Un escursionista di 26 anni, residente a Nogara nel veronese, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi lungo la ferrata Val del Rì, sopra l'abitato di Mezzolombardo. Il ragazzo era da solo e stava percorrendo la prima parte della ferrata. Subito dopo il secondo ponte tibetano ha perso l'equilibrio precipitando nella forra per una trentina di metri e finendo nell'alveo del torrente sottostante. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.15 da una persona che era sul posto e ha assistito all'incidente. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre sul posto si portavano via terra gli operatori della Stazione Rotaliana – bassa Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno raggiunto l'uomo calandosi dall'alto con le corde. Sul posto sono stati verricellati il Tecnico di elisoccorso e il medico che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Ricevuto il nullaosta da parte delle autorità, la salma è stata recuperata dall'elicottero e affidata ai Carabinieri in piazzola a Mezzolombardo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2024