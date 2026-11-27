“Tecnologia diventa sempre più preponderante e migliore. Ci permette di ottenere una diagnosi più precoce e più precisa. Ma la figura del radiologo rimane sempre centrale”. Così il medico radiologo, Francesco Sciuto, a margine dell’evento “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi presso il Marilab Future Labs di Pomezia.



Pubblicato il 27 Novembre 2026