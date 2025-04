Sciopero treni 11 e 12 aprile, revocato lo stop: cosa è successo

(Adnkronos) – Nessuno sciopero dei treni l'11 e 12 aprile 2025. La circolazione ferroviaria nelle giornate di venerdì e sabato sarà infatti regolare, come ha comunicato il Gruppo FS in una nota. "Non è previsto alcuno sciopero nazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi di Trenitalia. Nei giorni indicati la circolazione dei treni sarà infatti regolare", si legge.

Revocato anche lo sciopero Trenord. Una nota pubblicata sul portale della compagnia ferroviaria della Lombardia recita: "Informiamo che lo sciopero nazionale indetto dalle ore 21 di giovedì 10 alle ore 20.59 di venerdì 11 aprile 2025 è stato revocato". Pertanto i treni funzioneranno regolarmente. Il sindacato Si Cobas ha indetto uno sciopero generale di 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, compresi i trasporti. Contestualmente, sulla rete ferroviaria il sindacato di base Usb ha proclamato infatti dalle ore 3:00 dell'11 alle ore 2:00 del 12 aprile una protesta che riguarderà "il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture e quello addetto ai servizi non collegati da nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni". E' invece stato spostato al 6 maggio lo sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante, addetto alla circolazione e ai servizi collegati. Per venerdì alle 10,30 il sindacato ha convocato un presidio di fronte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Roma. Lo sciopero è stato indetto per rivendicare migliori condizioni lavorative, un adeguamento degli stipendi al costo della vita, e per denunciare l’incremento della precarietà e delle pressioni legate alla produttività. I sindacati promotori segnalano inoltre problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, alla riduzione dei dispositivi di protezione individuale e alla mancanza di contratti stabili. Resta confermata anche l'adesione del personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia S.p.A. che si fermerà dalle ore 3:00 di venerdì 11 alle ore 2:00 di sabato 12 aprile. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Lo sciopero non interessa i treni a Lunga Percorrenza. Per i treni Regionali, in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: – fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; – fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2025