Sciopero mezzi lunedì 27 novembre 2023, nuovo stop di 24 ore

(Adnkronos) – Nuovo sciopero nazionale dei mezzi, lunedì 27 novembre, con trasporto pubblico a rischio per lo stop di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas. Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, riferiscono fonti del Mit, sono impegnati per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Novembre 2023