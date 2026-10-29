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Sciopero Italo, lunedì 9 novembre treni a rischio: orari e motivi della protesta

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(Adnkronos) – “Lunedì 9 novembre sciopero nazionale di tutto il personale ferroviario di Italo Ntv dalle 9.01 alle 16.59”. Ad annunciarlo Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie, “dopo mesi di trattative nei quali si sono susseguiti incontri, proposte e tentativi di mediazione, che hanno determinato rigidità e nessuna risposta nel confronto per il rinnovo contrattuale”. “Una protesta indetta – spiegano le organizzazioni sindacali – per chiedere aumenti salariali e un rinnovo contrattuale adeguato. Chiediamo interventi di miglioramento normativo per il personale equipaggi, per le criticità salariali del personale di stazione, garanzie nei processi di ristrutturazione per il personale di staff e risposte concrete su previdenza e genitorialità”. 

“Non è accettabile – affermano ancora Filt, Fit, Ugl, Fast e Orsa ferrovie – che Italo chieda continuamente maggiore flessibilità e produttività e poi non dia risposte sulla redistribuzione dei risultati raggiunti e sul miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. È una contraddizione che non siamo più disposti ad accettare. L’espansione all’estero rappresenta un’opportunità, ma la priorità è investire sulle persone che ogni giorno fanno viaggiare i suoi treni”. 

“Non abbiamo neanche ricevuto risposte concrete – concludono le organizzazioni sindacali – nell’ambito del percorso in sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la confluenza verso il contratto di riferimento del settore”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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