Attualità

Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Sciopero nazionale oggi a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità. Organizzati 100 cortei nelle città. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso, ma non è arrivata la precettazione.   "Se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile", spiegano fonti del Mit, evidenziando che la legge esistente "punisce chi partecipa a scioperi illegittimi". Garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi,  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Flotilla, liberi i parlamentari italiani fermati in Israele: oggi il rientro

51 minuti fa

Tale e Quale Show, stasera 3 ottobre: ospiti e anticipazioni

55 minuti fa

Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza

8 ore fa

Tra scudo anti-droni e Flotilla, Meloni punge le opposizioni: “Sciopero? Vogliono il weekend lungo”

8 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio