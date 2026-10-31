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Sciopero generale a Roma, la notte in tenda dei manifestanti: “”Chiediamo risposte chiare su

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All’Adnkronos due studentesse dei collettivi Osa e Cambiare Rotta raccontano i motivi delle proteste. “Abbiamo portato avanti molte occupazioni dei nostri istituti, dal nord al sud del Paese. Sicuramente sono un metodo di lotta che continueremo a portare avanti, ma la mobilitazione si è espressa anche attraverso grandissime piazze che sono state riempite da migliaia di studenti”. (di Silvia Mancinelli)


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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