Sciopero ATM Milano oggi, metro, tram e bus a rischio: orari e fasce garantite

(Adnkronos) – Sciopero ATM a Milano oggi, venerdì 9 ottobre 2026: giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici. La mobilitazione di 24 ore proclamata dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti coinvolge la rete del trasporto pubblico milanese, con possibili disagi per metropolitana, autobus e tram. Il servizio è previsto nelle fasce garantite del mattino e del pomeriggio, mentre le corse potrebbero subire interruzioni dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Ecco gli orari dello sciopero, le linee interessate e cosa sapere prima di mettersi in viaggio. L'agitazione sindacale dura 24 ore, ma sono previste alcune finestre nelle quali il servizio deve essere garantito. Secondo l'avviso ufficiale di ATM, i mezzi potrebbero non circolare regolarmente nei seguenti orari: Dalle 8.45 alle 15: possibili sospensioni e riduzioni del servizio. Dalle 18 fino al termine del servizio: seconda fascia a rischio. Le fasce garantite sono invece dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Chi deve raggiungere il lavoro, la scuola o un appuntamento è quindi invitato a organizzare gli spostamenti tenendo conto di questi orari. Lo sciopero riguarda le linee ATM di Milano e può interessare tutte le principali modalità di trasporto urbano: metropolitane, tram e autobus. Non è possibile stabilire in anticipo quali corse saranno effettivamente cancellate, perché l'impatto dipenderà dall'adesione del personale. Anche le linee della metropolitana M1, M2, M3, M4 e M5 potrebbero subire interruzioni nelle fasce non garantite. Per conoscere la situazione effettiva delle singole linee è importante consultare gli aggiornamenti diffusi da ATM durante la giornata. La protesta è stata indetta da AL Cobas e Confial Trasporti per una serie di rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro e all'organizzazione del servizio. Tra le questioni sollevate figurano la sicurezza del personale e il contrasto alle aggressioni, la pulizia dei mezzi, i turni di lavoro, la gestione delle ferie, la trasformazione dei contratti part-time in full-time e le richieste di adeguamento economico. Le due sigle hanno inoltre evidenziato ulteriori criticità relative all'organizzazione aziendale e alle condizioni operative dei lavoratori. Lo sciopero ATM riguarda il trasporto pubblico gestito dal gruppo milanese e non coinvolge direttamente i treni Trenord, che secondo le informazioni pubblicate in vista della mobilitazione sono esclusi dall'agitazione. Chi arriva a Milano in treno può comunque dover considerare eventuali disagi per il successivo collegamento con la rete urbana ATM. Per verificare eventuali chiusure delle stazioni, corse cancellate, modifiche al servizio e ripresa della circolazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale di ATM prima di partire e durante la giornata. La situazione può cambiare in base all'adesione allo sciopero: pianificare il viaggio nelle fasce garantite e prevedere un'alternativa può aiutare a ridurre il rischio di ritardi.

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026