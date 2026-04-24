Attualità

Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, chi si ferma e fasce garanzia

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Possibili disagi oggi venerdì 24 aprile 2026 per si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato Confial Trasporti ha infatti proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm fino alle 15.  "Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15. Dopo le 15, tutte le linee sono in normale servizio", si legge sul sito Atm. Anche la Funicolare Como-Brunate potrebbe essere interssata dallo sciopero: "Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30", si legge ancora nella stessa nota. Lo sciopero è stato proclamato per "barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari”. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Checco Zalone arriva su Netflix con ‘Buen Camino’, l’annuncio con un video con tutti i suoi personaggi

9 minuti fa

Italia ai Mondiali? L’inviato Usa Zampolli dopo ‘no’ di Trump: “Incrocio le dita, si può sognare”

13 minuti fa

Raphinha è il nuovo ambassador globale di realme

29 minuti fa

Tragedia Catanzaro, autopsia conferma: la donna si è lanciata dal balcone insieme ai figli

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio