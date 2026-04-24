Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile, chi si ferma e fasce garanzia

(Adnkronos) – Possibili disagi oggi venerdì 24 aprile 2026 per si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato Confial Trasporti ha infatti proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm fino alle 15. "Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15. Dopo le 15, tutte le linee sono in normale servizio", si legge sul sito Atm. Anche la Funicolare Como-Brunate potrebbe essere interssata dallo sciopero: "Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30", si legge ancora nella stessa nota. Lo sciopero è stato proclamato per "barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari”.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026