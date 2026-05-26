Sciopero Ataf, i sindacati: “Senza certezze si fa”

Lo sciopero dell’8 giugno dei sindacati Ataf Filt Cgil e Faisa Cisal di Foggia non solo resta confermato, ma potrebbe non essere revocato dalle suddette sigle nel caso in cui non si avessero “delle certezze”. Lo dice Antonio Travisano, segretario della Filt. Il tavolo è fissato per martedì 26 maggio con il Comune e l’azienda, una convocazione su cui i sindacati hanno commentato in una nota stampa: “Nessuna delle controparti ha ritenuto doveroso convocare le parti sociali per un confronto serio e risolutivo”. Circa il ruolo della Prefettura, hanno aggiunto: “Anziché esercitare la mediazione istituzionale convocando le parti, l’Ufficio di Gabinetto del Prefetto si è limitato a una nota in cui rimanda e demanda nuovamente la gestione del conflitto alla proprietà e all’Azienda. Questo continuo ‘gioco del rimando’ burocratico certifica la totale mancanza di reale considerazione per le istanze dei lavoratori e l’assenza di volontà nel dipanare i nodi cruciali della vertenza”.

“C’è un totale immobilismo del cda e del Comune – dice Travisano-. Nel 2025, dopo una procedura di raffreddamento, erano stati presi degli impegni. La contrattazione di secondo livello è in proroga da tre anni, doveva essere chiusa ma non è avvenuto. Oggi l’indennità ci viene riproposta sulla base di obiettivi, della presenza in azienda e in base allo stesso bilancio di questa”. L’auspicio del sindacalista era quello che fosse “migliorativa” dal punto di vista normativo ed economico. “I lavoratori in questi anni hanno fatto tanti sacrifici, su mezzi fatiscenti e durante il periodo del Covid”.

Il consiglio comunale ha di recente approvato l’affidamento in house di Ataf, anche dopo, verosimilmente, un’opera di sensibilizzazione dei componenti del cda verso i propri consiglieri. Com’è noto, erano molte le critiche avanzate trasversalmente in commissione circa la delega da affidare alla sindaca. Si sottolineavano i tempi ristretti, la mancanza di un Pef e di un piano industriale.

Oggi è stato avviato l’iter per l’house, ma Travisano precisa: “Quello che è stato fatto non ha nulla a che fare con quanto verrà dopo. Bisogna predisporre un Pef, un piano economico e finanziario, per attestare che convenga più l’house della gara. Il parere del Comune non è vincolante, quelli decisivi sono di Anac, Art (Autorità di regolazione dei trasporti, ndr) e Associazione dei consumatori. I tempi sono decisamente minimi: il 1° gennaio del 2027 bisognerebbe essere già a gara o in house, e il 10% dei km comunque andrebbe a gara secondo i regolamenti”. Chiedono tempi certi di documentazione. Circa il piano industriale, che pure era stato stilato dal cda Ataf di recente e che sarebbe stato rigettato, Travisano chiarisce: “Non sono stati in grado di metterlo in pratica, non hanno fatto nulla”. Fra le richieste dei sindacati c’è anche quella delle assunzioni: “Servono almeno 5-6 unità in più, c’è una graduatoria ancora in piedi. Paradossalmente oggi abbiamo più mezzi e meno autisti”. Il sindacalista guarda con uguale approccio sia alla gara che all’affidamento in house: “Non ci spaventa né l’una né l’altra perché noi lavoriamo; ci sono anche clausole sociali nel passaggio al privato, eventualmente. Ma certamente il pubblico è più legato al territorio e il cittadino potrebbe beneficiarne di più”.

Resta comunque alta la tensione fra l’azienda e le due sigle sindacali, non tutte in sciopero “perché gli altri evidentemente non hanno la nostra stessa linea” dice Travisano.

Dal cda di Ataf, le parole di Paolo D’Agnone in prossimità dell’incontro fissato il 26 maggio: “Sarò chiaro con il Prefetto. Un’indennità a pioggia potrebbe portare a un richiamo della Corte dei Conti. Inoltre, bisogna dimostrare perché sia più efficace l’house rispetto alla gara in base a tutta la documentazione prodotta. Ogni testa che assumiamo ci costa 50 mila euro l’anno”.

Paola Lucino



Pubblicato il 26 Maggio 2026