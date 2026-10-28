Scintille tra Meloni e giornalista su scontri ai cortei: “Credo nello Stato di diritto, difende la gente perbene”
(Adnkronos) – ”Io ci credo sempre allo Stato di diritto, lei invece ci crede?”. Al termine della lunga conferenza stampa a palazzo Chigi sulla manovra, Giorgia Meloni si rivolge così a una giornalista che le chiede se creda nello Stato di diritto. “Credo nello Stato di diritto – insiste la premier prima di lasciare la sala – che vuol dire soprattutto difendere la gente perbene dalle persone violente”. Lo scambio va in scena nella giornata in cui la presidente del Consiglio critica la decisione con cui la Gip di Milano non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, amministratore della chat Telegram ‘Movimento 17 ottobre’. “Una decisione vergognosa”, le parole della premier in un video diffuso sui social.
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Pubblicato il 28 Ottobre 2026