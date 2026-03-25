Scienze infermieristiche, via libera a tre nuove lauree magistrali specialistiche

(Adnkronos) – Registrati i decreti ministeriali che istituiscono tre nuove lauree magistrali in Scienze infermieristiche su competenze specialistiche in Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, e Cure intensive e nell’Emergenza. Un risultato – infoma una nota della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) – frutto dell’impegno pluriennale condotto a stretto contatto con i ministri Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini che il 21 febbraio scorso, in occasione del Consiglio nazionale Fnopi, avevano anticipato l’avvenuta firma dei decreti ai presidenti dei 102 Opi provenienti da tutta Italia. Si avvia così l’iter attuativo per garantire agli studenti la possibilità di accedere ai percorsi già dal prossimo anno accademico. "L’attivazione delle lauree magistrali a indirizzo clinico – commentano dalla Fnopi – costituisce un passaggio cruciale per rispondere alle nuove esigenze di salute della popolazione e per l’evoluzione della professione infermieristica. Un traguardo che non segna un punto di arrivo, ma un nuovo inizio per gli infermieri. Potranno finalmente ambire a nuovi sviluppi di carriera e ottenere il giusto riconoscimento, anche dal punto di vista economico, per competenze cliniche fondamentali per la tenuta del Sistema salute". Si completa un percorso – conclude la nota – caratterizzato dal proficuo dialogo con ministero della Salute e ministero dell’Università e della Ricerca, Regioni, e con tutte le Direzioni generali coinvolte, a partire da quella delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, diretta da Mariella Mainolfi, e quella degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Mur, diretta da Gianluca Cerracchio.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026