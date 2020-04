Scie rosse nel mare di Manfredonia e Mattinata, “è fioritura massiva algale”

Una fioritura notevole di un tipo di alga marina denominata ‘noctiluca scintillans’, appartenente alla classe Dinoficee, che conferisce al mare un tipico colore rossastro, è stata riscontrata lungo il tratto di mare compreso tra i comuni di Manfredonia e Mattinata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, dopo una serie di segnalazioni telefoniche giunte dai cittadini alla sala operativa che segnalavano appunto scie d’acqua di colore rosso in mare. Lo stesso fenomeno si era verificato lo scorso 10 aprile 2019 ma di una entità minore.

La Guardia costiera, unitamente ad altre forze di polizia, ha verificato la natura del fenomeno per scongiurare eventuali pericoli per la salute pubblica. Personale specializzato appartenente al Nucleo Operativo di polizia ambientale della Capitaneria ha effettuato diversi campionamenti di acqua del mare interessato dalla presenza delle scie, consegnandoli successivamente al personale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell’Ambiente

Dipartimento di Foggia per le analisi di laboratorio del caso. Gli esiti hanno stabilito che all’origine vi è l’alga marina.

