Sci, Shiffrin vince il primo Slalom in Coppa del Mondo. Colturi seconda

(Adnkronos) – Vittoria numero 102, e 65esima in slalom, per Mikaela Shiffrin nella gara che apre oggi, sabato 15 novembre, la stagione di Coppa del mondo di Slalom a Levi, in Finlandia. La statunitense ha dominato la prova fin dalla prima manche, seguita a ruota da Lara Colturi, che corre sotto i colori albanesi, e che nel giorno del suo 19esimo compleanno conquista il secondo posto anche nella seconda manche a 1"66 dalla fuoriclasse americana. Terza piazza per la tedesca Emma Aicher, a quasi 3" dalla prima. Elsa Mondinelli, unica qualificata azzurra per la seconda manche, chiude penultima al 27esimo posto.   
Pubblicato il 15 Novembre 2025

