Sci, Goggia: “Contenta del mio ritorno, nessuno si aspettava niente da me”

(Adnkronos) –

Sofia Goggia è tornata. La sciatrice azzurra, dopo essere tornata a vincere in Coppa del Mondo nel Supergigante di Beaver Creek, si prepara a gareggiare a Sankt Moritz: "Sono molto contenta del mio ritorno, a Copper ci eravamo allenati molto bene, ero consapevole di avere la velocità per competere, a volte quando si rientra dagli infortuni è più facile affrontare le gare con leggerezza perché nessuno si aspetta niente da te, per cui bisognerebbe avere questo atteggiamento sempre. L’anno scorso a Sankt Moritz vinsi proprio in supergigante, speriamo di confermare questo feeling con la Corviglia", ha detto l'azzurra. "Sappiamo che è una gara strana, non ci sono riferimenti per i tanti 'panettoni', bisognerà fare una ricognizione al top, focalizzare i passaggi da eseguire. Cercare di fare la mia gara, tagliare il traguardo e guardare il tabellone cosa dice. Ho fatto pochi giorni di gigante, però il lavoro svolto negli anni a livello tecnico è rimasto, dopo Natale andremo a fare una bella sessione per prepararci al meglio sul duro, tenere le sensazioni per rientrare in gara a Kranjska Gora a inizio gennaio", ha concluso la 32enne bergamasca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2024