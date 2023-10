Sci, Brignone seconda nel gigante di Soelden: vince la svizzera Gut

(Adnkronos) – Amaro secondo posto per Federica Brignone nel gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del mondo di sci alpino 2023-2024. La valdostana al comando dopo la prima manche chiude con il tempo di 2'18"96 cedendo per soli due centesimi alla svizzera Lara Gut-Behrami (2'18"94) che conquista la 38/a vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Sul podio sale anche la slovacca Petra Vlhova (2'19"08) che si lascia alle spalle la svedese Sara Hector (2'20"04) e l'azzurra Marta Bassino (2'20"13). Sesto posto per la statunitense Mikaela Shiffrin (2'20"34), partita alla caccia della sesta Coppa del mondo della sua carriera. Sofia Goggia chiude al 16° posto, tra le azzurre a punti anche Asja Zenere 28/a. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2023