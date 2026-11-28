“Riunire psichiatri, neurologi e altri specialisti della salute mentale, riconoscendo quest’ultima come parte integrante della salute del cervello, è fondamentale per comprenderne e affrontarne la complessità. Oggi è particolarmente importante recuperare il dialogo tra le diverse discipline”. Lo ha dichiarato Thomas Schulze, della World Psychiatric Association, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma.



Pubblicato il 28 Novembre 2026