Scholz a Kiev con la valigia misteriosa: cosa c’è dentro? – Video

(Adnkronos) – Olaf Scholz a Kiev con la valigia misteriosa. In occasione della sua prima visita in Ucraina dopo due anni e mezzo, la scelta del cancelliere tedesco Olaf Scholz di sostituire la sua solita borsa di pelle con una valigia di metallo argentato diventa argomento di discussione. Sui social è partita la corsa alla soluzione tra chi ipotizza che la valigia contenga un thermos di caffè e panini al burro, chi crede che la valigia sia vuota per inserirci qualcosa da acquistare in Ucraina e chi suggerisce che all'interno della 'Rimowa' ci siano i 650 milioni di forniture di armi per Kiev. I più nostalgici sperano che contenesse semplicemente la 'vecchia' valigetta di Scholz. Bonus track: la valigia è un dispositivo stile James Bond per gestire armi e lanciare missili. Lo stesso cancelliere ha scritto su Instagram tempo fa: "Sono molto legato a questa valigetta. Alcuni miei colleghi pensano che sia logora. Io la chiamo patina". Alla conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymir Zelenski, è lo stesso cancelliere a chiarire il mistero. "Cosa vuole sapere esattamente? – risponde a chi chiede spiegazioni sulla sostituzione – Fondamentalmente, ci sono oggetti da viaggio, vestiti e qualsiasi altra cosa sia necessaria".



Pubblicato il 2 Dicembre 2024