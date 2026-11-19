(Adnkronos) – Anche Elly Schlein contagiata dalla ‘febbre GTA VI’. Dopo 13 anni di attesa, arriva il videogioco che segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto. Il 19 novembre è una data da cerchiare in rosso per gli appassionati. Tra questi, a quanto pare, anche la segretaria del Pd. Schlein, come mostra la storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, come tantissimi giocatori ha atteso che il videogame fosse disponibile online per acquistarlo e giocare. “Pronte”, il messaggio che campeggia nella storia: postazione preparata in compagnia del cane e sullo schermo il conto alla rovescia.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026