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Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: “”Pd c’è per manifestazione unitaria””

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“Ho letto che Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono rivolti a tutti noi alleati per dire che la manifestazione di ieri bella e pacifica della CGIL, della via Maestra, a cui abbiamo partecipato in tantissimi, ci dà anche la responsabilità, la misura della responsabilità di costruire un’alternativa che risponda a quelle aspettative, a quei sogni, a quei bisogni. E dicono pure che ci chiedono di valutare di fare insieme, di organizzare insieme una manifestazione proprio sul carovita e sui salari. E sulla giustizia sociale, e noi ci siamo. Ecco, siamo assolutamente disponibili perché hanno ragione quando dicono che il programma comune che adesso dobbiamo affinare e chiudere, che vive delle tante proposte unitarie, vive ancora di più se lo facciamo vivere intrecciandolo alla forte richiesta che c’è in una parte del paese di migliorare le condizioni di vita delle persone”. Lo dice Elly Schlein parlando con i cronisti all’assemblea del Pd alla Nuvola.


Pubblicato il 18 Ottobre 2026

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