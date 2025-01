Schlein: “Da Trump delirio di onnipotenza. Meloni sola a Washington preoccupa”

(Adnkronos) – A commentare la presenza di Giorgia Meloni all'Inauguration Day di Donald Trump sono arrivate anche le parole di Elly Schlein: "Spero che si sia chiesta perché c'era solo lei e l'Unione Europea non sia stata invitata né coinvolta e che tipo di messaggio vogliamo lanciare", ha detto parlando con i cronisti alla Camera la segretaria del Partito Democratico. "Ora la domanda è se Giorgia Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi europei e italiani. È andata in solitudine, nonostante l'Ue non sia stata coinvolta e questo preccupa, perchè Trump sta cercando alleati per disgregare l'Europa", ha continuato Schlein, "invece per noi l'Europa deve essere all'altezza della sfida a partire da una politica industriale europea con investimenti comuni. Il Next Generation Ue deve rafforzarsi sull'autonomia strategica come sulla tecnologia e la difesa comune. Questa è la portata della sfida e guai all'idea che ci si salvi da soli". "Davanti a sfide di questa portata chi pensa ci si salvi da soli, sbaglia. Al di là delle singole partecipazioni, il punto è come l'Italia intenda contribuire a un rilancio europeo che risponda a questa sfida aggressiva che ci è stata lanciata. Perché non fanno con noi una battaglia vera sugli investimenti comuni europei?", chiede la segretaria Pd, prima di commentare il discorso d'insediamento di Trump: "Abbiamo sentito quello che e è stato detto all'insediamento, quello di Trump è un messaggio molto aggressivo e preoccupante. È come se già esprimesse un delirio di onnipotenza". "Dazi, che sarebbero un problema per l'Italia e per tutta l'Europa. Oggi anche la questione delle multinazionali perché vuole uscire dall'accordo Ocse che mira a evitare l'elusione fiscale da parte delle grandi multinazionali. Evidentemente ha subito risposto alla fila di multimiliardari che ieri erano ad accreditarsi a Washington. E poi deportazioni, la cancellazione dello Ius soli, del genere e pure il Golfo del Messico". "Gli alleati di Trump sono quelli che si oppongono agli investimenti comuni europei. Questo nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologico delle big tech, dei dati, dei satelliti. E a questo serve una risposta forte dell'Europa. E se l'Europa è in ritardo, allora vanno messi più soldi senza svendere la sicurezza nazionale ed europea al migliore offerente" come Starlink di Elon Musk. Schlein ha anche commentato i referendum ammessi dalla Consulta, tra cui quello sul Jobs Act e la cittadinanza: "Oggi in segreteria abbiamo parlato dell'autonomia, ma comunque io li ho firmati e senz'altro non faremo mancare il nostro contributo. La Corte era già intervenuta smontando molti pezzi di quella pessima riforma grazie ai ricorsi che le regioni avevano fatto e noi abbiamo deciso che quel patrimonio di mobilitazione non debba andare disperso. La mobilitazione deve proseguire, dobbiamo assicurarci che i rilievi della Corte vengano recepiti", ha detto Schlein, "per il Pd quel comitato", ovvero quello promotore del referendum sull'autonomia, "non solo deve smobilitarsi ma accompagnare il lavoro in Parlamento perché i rilievi della Consulta siano recepiti". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025