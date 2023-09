Schlein contro Giorgia Meloni: “Ha pugno di mosche in mano e attacca opposizione”

(Adnkronos) – "Giorgia Meloni siccome è tornata, dopo un anno di governo, davanti al suo partito – di cui è capa assoluta – con un pugno di mosche in mano e nessun risultato da rivendicare, oggi attacca l’opposizione. Possono cercare un nemico ma non possono portare una risposta e portare il pane nelle case degli italiani a cui manca”. Così Elly Schlein sulle parole oggi Giorgia Meloni all’assemblea di Fdi. “Non possono aumentare salari e pensioni. Non possono bloccare la nostra battaglia sul salario minimo. Come non sono riusciti ad evitare i rincari della benzina. Davanti a tutto questo, davanti alla realtà la retorica si sgretola, si infrange. La realtà ci dice che questa destra è buona solo a trovare un nemico al giorno ma verifica il fallimento di questo governo con il rallentamento dell’economia, la messa a rischio del Pnrr e la tanta precarietà che questo governo continua ad aumentare”. “Meloni può strappare un applauso ai suoi fedelissimi, ma gli italiani non abboccano: basta chiedere a uno di loro se sta meglio o peggio di un anno fa”, ha aggiunto. Secondo Schlein “questa maggioranza ha portato l’opposizione sguaiata che faceva prima anche nelle stanze del governo. E per nascondere i propri fallimenti, con un’economia che rallenta, il rischio di perdere miliardi di investimenti Pnrr, l’incapacità di gestire l’accoglienza e Lampedusa che torna a essere lasciata sola come porta d’Europa, le conseguenze sociali della brutalità con cui hanno colpito i poveri, cancellato il sostegno al reddito e all’affitto, bloccato la nostra proposta sul salario minimo si lancia in attacchi all’opposizione”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Settembre 2023