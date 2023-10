Schlein alla piazza del campo largo: “La speranza di Foggia funzionerà anche per altri”

“Grazie di cuore. Una pagina del nostro programma l’abbiamo scritta con voi”. Sul palco di Maria Aida Episcopo ci sono tutti i vertici del partito, da Emiliano a Boccia, da Piemontese a Capone. “Abbiamo parlato con le coscienze più indurite- ha detto la candidata sindaco- abbiamo avuto segnali di incoraggiamento per la nostra coalizione che è una maggioranza, un’idea forte. Abbiamo visto rinascere il senso di fiducia e vogliamo cambiare tutto in barba ai detrattori. Noi vi promettiamo ascolto, partecipazione, dialogo, saremo “stalker” con le istituzioni, le pungoleremo per ottenere quello che ci spetta, a Bari come a Roma. Saremo gli amministratori per tutti”.

È un tripudio la piazza finale del Pd a Foggia, con Vladimir Luxuria vestita di rosso nero che rivendica, come dal primo giorno a sostegno della candidata del campo largo, l’orgoglio di essere foggiani. “Non voglio più vedere la rassegnazione negli occhi dei miei cittadini”. Piemontese porta ancora l’esempio di Bari, che in 20 anni ha cambiato tutto, la classe dirigente e la città, “ora al centro delle grandi manifestazioni internazionali”. Emiliano dice che la Puglia aspetta Foggia: “Siete una grande forza, ricordatelo, indispensabile, avete energia e anche rabbia perché per la colpa di pochi abbiamo pagato tutti. Oggi non esistono i campanili, come succedeva nelle altre campagne elettorali, oggi esiste Foggia”.

La segretaria nazionale Elly Schlein ha fatto un discorso appassionato e netto su lavoro, diritti, precariato con un occhio alla città: “Per noi è importante ridare una speranza ai foggiani e poi vedrete che funzionerà, sarà d’ispirazione anche per tanti altri territori che vogliono ridarsi una speranza nuova. La criminalità ricatta le persone, è un freno allo sviluppo di questo territorio e di tutto il resto del Paese. Noi la dobbiamo estirpare quella criminalità organizzata. Bisogna che lo Stato e le istituzioni arrivino prima del ricatto delle mafie a dare risposte con i servizi che servono ai cittadini e alle cittadine per vivere meglio”.

Il lavoro precario è una delle piaghe da sconfiggere: “Ce n’è troppo nel nostro paese “. Ha richiamato la piazza alla manifestazione a Roma dell’11 novembre, ha detto che è in corso la raccolta delle firme per il salario minimo, “una misura di civiltà. “Questa destra- ha aggiunto- è ossessionata dall’immigrazione e non vede le migrazioni di tanti giovani che vorrebbero poter stare a studiare, a lavorare e a fare impresa nel territorio dove nascono, ma troppo spesso non vedono una prospettiva solida.

Siamo qui per ricostruire quella prospettiva solida, per sconfiggere quella paura di futuro che colpisce soprattutto i giovani e le donne, soprattutto al sud del paese. Siamo qui per prendere per mano chi il lavoro lo perde a 50 anni e fa fatica a reinserirsi. Ecco – ha aggiunto – rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone e sono molto felice che anche il Partito Democratico, accanto alle altre forze, stia dando supporto a questo progetto”. (p.l.)



Pubblicato il 21 Ottobre 2023