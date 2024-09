Schillaci, Irlanda saluta il ‘nemico’: lo storico spot – Video

(Adnkronos) – Totò Schillaci nei Mondiali di Italia '90 ha conquistato il cuore di un paese intero con i suoi gol. L'ex calciatore siciliano, morto oggi all'età di 59 anni, è stato il volto – e gli occhi in particolare – della Coppa del Mondo che l'Italia ha organizzato 34 anni fa. Le gesta di Totò, capocannoniere del torneo, sono rimaste impresse anche nella memoria dei tifosi delle Nazionali punite dall'attaccante. In particolare, i tifosi della Repubblica d'Irlanda non hanno mai dimenticato il gol che Schillaci realizzò nella vittoria azzurra nei quarti di finale. Schillaci per anni è stato ricordato come un incubo, una nemesi per l'Eire ad un passo dalle semifinali. Oggi, anche i tifosi irlandesi rendono omaggio al bomber e in molti ripropongono su X uno spot che una celebre birra irlandese realizzò proprio con Schillaci come star. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2024