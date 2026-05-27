Schifani visita sede ‘Sicily by car’: “Presenza concreta Regione”

(Adnkronos) – "Sono voluto venire a testimoniare di persona la vicinanza della Regione a Tommaso Dragotto, titolare di un'azienda oggetto di intimidazioni criminali. In un momento in cui si registra un aumento di episodi inquietanti ai danni di imprese del territorio, è necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza e la Regione vuole fare la propria parte, come ho voluto dimostrare personalmente oggi". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che nel pomeriggio si è recato nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Nella notte un incendio ha distrutto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio. "Rigettiamo con decisione ogni atto che rischi di far ripiombare la Sicilia in un passato oscuro e che vanifichi gli sforzi che la società civile siciliana e le stesse istituzioni compiono quotidianamente", ha concluso Schifani.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026