Schianto mortale nel Pistoiese, muore 21enne ad Agliana

(Adnkronos) –

Incidente mortale nella notte in via Selva ad Agliana, in provincia di Pistoia: un violento scontro tra auto, avvenuto intorno alle 4 del mattino nei pressi di una rotonda. A perdere la vita un giovane di 21 anni. Tre suoi amici sono rimasti feriti, uno dei quali – una ragazza – è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto lungo il tratto stradale che collega Agliana a Ferruccia. Per cause ancora da accertare, il veicolo su cui viaggiavano i quattro giovani ha perso il controllo dopo la rotonda, andando a schiantarsi violentemente. Il 21enne è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori: l'automedica, un'ambulanza della Misericordia di Agliana e una della Croce Verde di Chiazzano. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dall'auto. Due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso; tra loro una ragazza in condizioni critiche, per la quale i medici hanno riservato la prognosi. Un quarto giovane ha riportato ferite meno gravi. I carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente, hanno effettuato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dello schianto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Maggio 2025