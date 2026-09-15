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Schianto in Lamborghini e uso gas esilarante, Sterling rischia due anni di carcere

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(Adnkronos) – Raheem Sterling è finito al centro di una vicenda giudiziaria che potrebbe costargli molto caro. Il 31enne ex attaccante di Chelsea, Manchester City e Liverpool ha ammesso davanti al tribunale di Basingstoke l’accusa di guida pericolosa.
 
I fatti risalgono allo scorso 28 maggio, quando la sua Lamborghini è rimasta coinvolta in un incidente nell'Hampshire, vicino a Southampton. Secondo l’accusa, Sterling avrebbe guidato in modo estremamente pericoloso mentre inalava ossido di azoto. Nell’incidente non sono rimaste ferite altre persone e non sono stati coinvolti altri veicoli. 
Sterling, che è stato rilasciato su cauzione e inibito alla guida, si è anche rifiutato di fornire un campione di sangue e ora il giocatore rischia una condanna fino a due anni di reclusione. La sentenza definitiva è attesa per il 25 novembre, mentre Sterling è stato rilasciato su cauzione e non può guidare. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2026

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