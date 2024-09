(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro verso mezzogiorno di oggi a Dalmine, in provincia di Bergamo: un uomo di 58 anni è rimasto schiacciato da un escavatore in un campo in via Levate ed è morto prima dell'arrivo del 118, che ne ha constatato il decesso sul posto. Lo fa sapere in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Settembre 2024