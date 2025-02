Schiacciato da carrello elettrico in Val Camonica, morto operaio 44enne

(Adnkronos) –

Un operaio di 44 anni, residente a Berzo Demo, è morto oggi a seguito di un incidente sul lavoro in un'azienda di cosmetici a Ono San Pietro in Val Camonica, in provincia di Brescia. Da una prima ricostruzione il dipendente sarebbe rimasto schiacciato al torace da un carrello elettrico che portava bancali con materiali destinati alla realizzazione di prodotti dell'azienda, la Comin Parfum. Al momento dell'incidente, accaduto verso le 7 del mattino, l'uomo si trovava da solo nell'area di lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Febbraio 2025