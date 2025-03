Schiacciato da cancello, muore dipendente ditta trasporti a Roma

(Adnkronos) – Il dipendente di una ditta di trasporti è rimasto schiacciato dal cancello d’ingresso di un'azienda in via Gioacchino Bonnet a Guidonia Montecelio (Roma) ed è morto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e l’ispettorato del lavoro dell’Asl di competenza. L'infortunio è avvenuto intorno alle 4 di oggi. Da una prima ricostruzione sembra che il cancello abbia ceduto travolgendo l'uomo. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo, 58 anni, è arrivato in macchina davanti all'azienda, è sceso, ha accostato e ha aperto il cancello scorrevole che in quel momento gli è caduto addosso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025