“Schermi Cinema Multipiazza” approda a Foggia: proiezioni all’aperto in periferie e quartieri popolari

Da Piazza Mercato al Cep, da Borgo Incoronata a Rione Martucci: uno schermo installato sul fianco di un furgone e le periferie e i quartieri popolari si trasformano in arene e sale all’aperto. Approda a Foggia il cine-furgone di “Schermi Cinema Multipiazza”: dal 5 settembre la rassegna itinerante farà tappa nel capoluogo dauno, con sei proiezioni gratuite e numerosi ospiti di caratura nazionale. A promuovere il progetto – giunto alla quinta edizione – è l’associazione Divina Mania, con la firma dell’attore foggiano Gianmarco Saurino, direttore artistico in collaborazione con Mauro Lamanna, e l’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

La manifestazione – che rientra nel cartellone di eventi “Foggia Estate”, con la collaborazione di Impegno Donna, iFun e Generact e il sostegno di UnaNessunaCentomila, Gruppo Hera main sponsor – propone un cartellone ricco e variegato. In ogni appuntamento, ospiti d’eccezione presenteranno personalmente il film in programma, scelto appositamente da loro perché legati a quella pellicola da un ricordo, un’emozione o un aneddoto particolare, e dialogheranno con il pubblico. L’inaugurazione della tappa foggiana è in programma venerdì 5 settembre in piazza Mercato: alle 20.30, saranno proprio Gianmarco Saurino e Mauro Lamanna a tenere a battesimo la rassegna, presentando ‘Blue Valentine’, per la regia di Derek Cianfrance. Sarà presente l’assessora alla Cultura Alice Amatore. A seguire, sabato 6 settembre, alla stessa ora, al Rione Candelaro, in piazza Padre Eugenio Caldarazzo (Mercato), sarà un’altra artista foggiana a prendersi la scena: Maria Chiara Giannetta presenterà ‘Thelma e Louise’ (regia di Ridley Scott).

La conclusione del primo weekend di proiezioni, domenica 7 settembre, sarà affidata a Dario Aita: alle 20.30, al Rione Martucci, in via Ciampoli, introdurrà ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’, regia di Lina Wertmuller. Venerdì 19 settembre prenderà il via la seconda settimana di proiezioni. Il cine-furgone si sposterà a Borgo Incoronata (Tomba di Asimia) con Anna Foglietta che, in collegamento dalla Palestina, presenterà ‘No Other Land’ (regia di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor) e affronterà la drammatica situazione di Gaza. Sabato 20 settembre, appuntamento al Cep, in via Vittorio Alfieri, dove Pilar Fogliati presenterà ‘Forrest Gump’ (regia di Robert Zemeckis). A chiudere la rassegna, domenica 21 settembre (ore 20.30) al laghetto della Villa Comunale, sarà Vanessa Scalera con ‘Brutti sporchi e cattivi’, regia di Ettore Scola. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito. “Non potrei essere più felice di portare un progetto come Schermi a Foggia e nelle piazze che abbiamo scelto per il nostro furgone – spiega Gianmarco Saurino -. Riappropriarsi delle piazze di periferia grazie al cinema, ricelebrare queste messe laiche tutte insieme, di questi tempi è un meraviglioso atto politico e necessario. Gli ospiti che hanno scelto di accompagnarci dicendo subito sì, lo hanno fatto riconoscendo nel progetto un modo importante di fare cultura e per questo gli diciamo grazie!”.”Ri-abitare lo spazio pubblico insieme. Riunirsi attorno a un film come facevano i nostri antenati attorno al fuoco, per crescere insieme attraverso le storie. Questo è lo spirito di Schermi Cinema Multipiazza. Essere a Foggia – commenta Mauro Lamanna – è per noi di fondamentale importanza, per quello questa meravigliosa terra rappresenta. Siamo sicuri sarà una festa, ricca di cultura e sana socialità”. “Schermi Cinema Multipiazza è un progetto che incarna pienamente la visione di cultura come strumento di trasformazione urbana e sociale. Portare il cinema nei quartieri popolari e nelle periferie non è solo un gesto simbolico: è un’azione concreta di rigenerazione democratica degli spazi pubblici, che rompe la distanza tra centro e margine e afferma il diritto di ogni cittadino alla bellezza, alla partecipazione e alla parola. – sottolinea Alice Amatore -. La nostra adesione non poteva essere più convinta ed entusiasta, e sono certa che la risposta sarà altrettanto entusiasmante”. “Da cittadina, prima che da sindaca, sono orgogliosa e felice che attori ormai affermati nel panorama nazionale e dal riconosciuto talento, partiti dalla nostra città, abbiamo mantenuto un legame solido con le proprie radici e mettano la propria popolarità a servizio di un progetto nobilissimo, di riscatto, attenzione e sensibilità – le parole di Maria Aida Episcopo -. Foggia saprà rendere loro l’omaggio e il riconoscimento che meritano”.



Pubblicato il 3 Settembre 2025