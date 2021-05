Scendono sotto i 30mila i pugliesi attualmente positivi al virus

Scendono sotto i 30mila i pugliesi attualmente positivi al Covid, non succedeva da novembre; e calano ancora i ricoveri, una situazione che permette alla Regione Puglia di programmare la ripartenza del comparto sanità.

Si abbassa ancora la curva dei contagi, in flessione leggera anche i decessi. Notevole l’aumento dei guariti e pertanto gli attualmente positivi scendono sotto quota 30 mila. Sono stati effettuati 8.797 test per l’infezione e sono stati rilevati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Si sono verificati 16 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. L’altro ieri i morti erano stati 28. In tutto hanno perso la vita finora 6.444 persone. Sono 213.261 i pazienti guariti mentre l’altro giorno erano 212.082 (+1.179); i casi attualmente positivi sono 29.675 mentre erano 30.633 (-958). I pazienti ricoverati sono 809 (-38). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 249.380. Sul fronte della campagna vaccinale, in Puglia Pfizer ha consegnato circa 138mila dosi di vaccino. Sono 2.168.827 le somministrazioni effettuate su 2.363.815 dosi ricevute, pari al 91,8%. La Puglia è terza dopo Marche e Lombardia nella graduatoria nazionale.

Tutti i fragili censiti, 485.896, sono stati vaccinati con la prima dose. Considerata l’attuale situazione epidemiologica, ieri c’è stata una riunione operativa tra il governatore Michele Emiliano e i direttori delle Asl per riprogrammare la “ripartenza” anche in sanità. I temi della riunione sono stati quelli della ripresa dell’assistenza ospedaliera e si è discusso anche del piano di recupero delle prestazioni sanitarie.

Emiliano: “Sì alle dosi ai turisti con un accordo nazionale”

“Il vaccino ai turisti si può fare, parliamoci chiaro. Ovviamente bisogna compensare le dosi di vaccino, ci vogliono, quindi, accordi tra le Regioni anche in base ai flussi turistici. Noi siamo in grado di farlo, però non può essere una iniziativa della singola Regione, va decisa insieme. Se verrà presa a livello nazionale siamo in grado di farlo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa a Bari di presentazione della ripartenza del settore dei matrimoni.

“Anziché operazioni di marketing, la mia proposta personale, non parlo quindi a nome della Conferenza delle Regioni, è quella di vaccinare tutta la popolazione scolastica per poter riportare i nostri studenti in presenza senza rischi”: lo ha detto il presidente il presidente della Regione Puglia,

“Io, il presidente Fedriga e la Conferenza delle Regioni stiamo valutando le modalità organizzative per scambiare i vaccini” tra le Regioni, “in modo da poter vaccinare con la seconda dose i cittadini che ne hanno diritto in Italia, per impedire che la necessità di fare il richiamo possa bloccare una vacanza”. “Non si può fare a mio avviso la stessa operazione con chi viene da un altro Paese, perché sarebbe molto complessa e non realizzabile, rischieremmo di alterare il piano vaccinale nazionale con lo scambio tra Paesi”.”Il commissario Figliuolo – conclude – ci darà il suo punto di vista ma crediamo di poter arrivare a questo risultato, dobbiamo arrivarci tutti insieme, devono essere decisioni prese dal Governo ed eseguite dalle Regioni, che già stanno studiando le modalità tecniche con le quali fare questo vaccino ai turisti italiani”.

FdI Puglia: “Troppi morti, istituire una Commissione di studio”

– Il gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Puglia ha presentato una proposta per istituire una commissione di studio regionale per la mortalità da Covid-19 sul territorio regionale. “La Puglia – spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia – è fra le regioni italiane che ha registrato in questa pandemia un triste record: la mortalità per Covid. Sempre molto alta fin dall’inizio, tanto da aver più volte cercato di richiamare l’attenzione anche del ministro della Salute, Roberto Speranza, e dell’allora premier Giuseppe Conte, ma che ha visto tra marzo e maggio scorsi fare della Puglia la seconda regione in Italia, ad aprile è stata addirittura la prima”.

“Dati certificati a livello nazionale dagli organismi preposti – precisano – non pretestuose cifre date da una forza di opposizione: 6.428 pugliesi sono morti di Covid e le loro famiglie, ma tutta la Puglia ha il diritto di sapere se qualcosa nella gestione della pandemia è andata storto”.

Secondo FdI, occorre studiare le “criticità” del sistema “nella convinzione che è doveroso garantire la piena e doverosa trasparenza su vicende che hanno riguardato migliaia di famiglie e di operatori sanitari”.

Condividi sui Social!