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Scavo (Ipsos Doxa): “Italia in rotta di collisione con il sistema mediatico”

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“Abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo un’indagine per il Brand Journalism Festival. Quello che emerge è un Paese veramente in rotta di collisione con il proprio sistema mediatico.La fiducia nei media è in calo verticale, tutte le fonti di informazione registrano un calo di fiducia”. Così Andrea Scavo, Direttore di Ipsos Doxa Public Affairs, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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