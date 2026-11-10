Scavo (Ipsos Doxa): “Italia in rotta di collisione con il sistema mediatico”

“Abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo un’indagine per il Brand Journalism Festival. Quello che emerge è un Paese veramente in rotta di collisione con il proprio sistema mediatico.La fiducia nei media è in calo verticale, tutte le fonti di informazione registrano un calo di fiducia”. Così Andrea Scavo, Direttore di Ipsos Doxa Public Affairs, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.



Pubblicato il 10 Novembre 2026