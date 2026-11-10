Scavo (Ipsos Doxa): “Calo verticale della fiducia nei confronti dei media”

(Adnkronos) – “Abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo un’indagine per il Brand Journalism Festival. Quello che emerge è un Paese veramente in rotta di collisione con il proprio sistema mediatico. La fiducia nei media è in calo verticale, tutte le fonti di informazione registrano un calo di fiducia”. Così Andrea Scavo, direttore di Ipsos Doxa Public Affairs, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. Nel corso del Festival è stata presentata la ricerca di Ipsos Doxa sulla fiducia degli italiani nei media: “il 65% degli italiani conferma anche quest’anno un calo generalizzato nella fiducia verso i media negli ultimi anni”, ha sottolineato Scavo. Un fenomeno importante riguarda le bolle informative, in crescita: “Gli italiani non riescono a cercare fonti di informazione al di fuori della propria cerchia, delle proprie opinioni e hanno anche difficoltà a dialogare con persone che hanno opinioni diverse”.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026