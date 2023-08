‘Scatta il bosco Pefc’, un contest per le foto delle foreste d’Italia

(Adnkronos) – Un prezioso strumento di sensibilizzazione per celebrare non solo la bellezza dei boschi italiani ma per sottolineare, attraverso le immagini, la sempre più urgente necessità di proteggere e valorizzare le foreste di tutto il Pianeta. È con questo obiettivo che Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, organizza ogni anno il concorso fotografico 'Scatta il bosco Pefc'. Quest’anno, dopo sei edizioni a cui hanno partecipato ben 2.596 fotografie condivise su Instagram, Pefc Italia ha voluto rivisitare questo percorso di immagini e suggestioni lanciando il concorso fotografico 'Pefc 2023: the Best of the Best', a cui hanno partecipato i migliori scatti sottoposti alla giuria dal 2017 al 2022. A scegliere le migliori immagini di questa edizione 2023, che ha voluto selezionare il 'best of' italiano, una votazione online che ha decretato vincitore Fabio Filomena con 'Lady in a yellow coat', che raffigura una donna con un impermeabile giallo che si specchia nelle acque del Lago del Pantano, nel Parco Nazionale del Pollino, in Calabria. Al secondo posto si è classificato Ruggero Alberti con 'Illuminato', scattata in Val di Stua (Mezzano, TN): protagonista un imponente larice che in una fredda mattina di novembre viene colpito da un raggio di sole. Al terzo posto 'Colori d’autunno' di Sonia Fantini, che ha catturato la magia di una limpida giornata d’autunno al Lago di Bordaglia (Udine): la foto è stata inoltre selezionata per concorrere al 'Pefc International Best of the Best contest' insieme ai migliori scatti di tutte le nazioni partecipanti. “Le drammatiche immagini di questi giorni non possono che rafforzare la necessità di difendere il nostro patrimonio forestale attraverso la sensibilizzazione e la promozione della certificazione forestale – spiega Eleonora Mariano, responsabile dell’ufficio Progetti e Comunicazione di Pefc Italia – Con questo concorso, e grazie alle foto in gara, vorremmo ribadire un messaggio chiaro: abbiamo bisogno di un mondo in cui le foreste e la loro bellezza vengano difese e preservate per le prossime generazioni”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Agosto 2023