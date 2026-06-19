Scarangella (Gruppo Fs): “Welfare customizzato e strutturale per i 100mila dipendenti”

(Adnkronos) – “Il welfare deve essere sempre più un elemento strutturale, una componente centrale del modello industriale e non più un elemento accessorio e customizzato. Il recente rinnovo del contratto collettivo che ha riguardato i ferrovieri ci ha portato in quella direzione”. Così Enza Scarangella, responsabile Relazioni sindacali e Welfare, Gruppo Fs, al dibattito ‘La demografia cambia la società’ organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione a Roma, spiega che il “Gruppo Ferrovie dello Stato ha un piano strategico che prevede 20mila assunzioni entro il 2029 con il duplice obiettivo di accompagnare un ricambio generazionale e accelerare quei movimenti trasformativi in termini tecnologici e industriali che rappresentano degli elementi cardine dell’organizzazione. Abbiamo una popolazione aziendale di 100mila persone: contiamo in questo momento 5 generazioni all’interno della nostra realtà”. Nell’ambito dell’ultimo rinnovo “ci siamo mossi rafforzando il nostro piano welfare rispetto alla previdenza complementare – illustra Scarangella – alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che sono un nodo cruciale in questo momento, ma anche rispetto allo smart working, quindi a contributi dedicati alla genitorialità. In questo senso abbiamo introdotto, per circa 20mila colleghi, check-up gratuiti di prevenzione. Nel nostro Gruppo abbiamo medici e infermieri, quindi abbiamo una direzione sanitaria dedicata, ed è proprio attraverso la valorizzazione delle loro competenze che siamo riusciti a organizzare queste visite. Sono peraltro strutture sanitarie collocate su tutto il territorio nazionale”. L’attenzione alla genitorialità “non può essere solo uno slogan – afferma Scarangella – deve tradursi in azioni concrete. In questo senso, al di là dei bonus, nei quali comunque ovviamente stiamo investendo perché rappresentano anche delle azioni di sostegno economico concreto, rispetto ai congedi parentali, pensiamo a un’integrazione rispetto a quanto previsto per legge. Uno dei fiori all’occhiello della nostra People Strategy è Scuole Fs – sottolinea – Nata da poco, è la prima corporate academy del gruppo. Conta oggi 10 faculty tematiche dedicate alla logistica, alla sostenibilità, alla sicurezza, alla leadership. Scuole Fs punta a organizzare fino a oltre 100 corsi entro il 2030. È uno dei momenti in cui lo scambio tra generazioni – conclude – viene strutturato e formalizzato”.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026