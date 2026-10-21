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Scamarcio: “Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti”

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“Gli autotrasportatori hanno ragione da vendere. Il prezzo dell’elettricità è passato da 9 a 24 centesimi, mentre quello della benzina da 1,60 a 2,50 euro. Sono costi insostenibili che colpiscono l’intera filiera. Per questo credo che la protesta degli autotrasportatori e dei braccianti sia molto importante: è un campanello d’allarme che deve spingerci a riflettere e ad adottare misure serie e urgenti”. Così Riccardo Scamarcio, sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘Giorni felici’ di Susanna Nicchiarelli, è intervenuto sulle proteste degli autotrasportatori nel Sud Italia legate al caro carburanti. “Non sono giorni felice”, ha aggiunto. (di Lucrezia Leombruni)


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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