Scamarcio e Mina: agosto chiude in bellezza a Parcocittà

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna di eventi estivi promossi da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno degli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati. Stasera alle ore 21 torna il cinema sotto le stelle con la pellicola “Il ladro di giorni”, con Riccardo Scamarcio: il film racconta la storia di Salvo, che ha circa 5 anni quando suo padre scompare, portato via da due carabinieri. Una volta uscito di prigione, l’uomo torna a riprendersi suo figlio che, nel frattempo, è andato a vivere in Trentino dagli zii. Il film fa parte del progetto “D’Autore D’Estate” sostenuto da Apulia Film Commission e rientra nella rassegna cinematografica organizzata a Parcocittà con Laltrocinema Cicolella, Sale di Città, Cinema Felix e Lettere Meridiane. Il 30 agosto alle ore 20.30, da non perdere il concerto omaggio a Mina dal titolo della aMinamour Tribute Band: un fantastico viaggio musicale per celebrare una delle voci più belle ed importanti del panorama musicale italiano. Biglietti acquistabili su www.parcocittafoggia.it e presso la segreteria di Parcocittà. Non si terrà, invece, per motivi di sicurezza legati al Covid-19, l’Osservazione della volta celeste “A spasso sulla luna” a cura del Gruppo Astrofili Dauni, previsto inizialmente per il 28 agosto. Il mese di agosto si chiuderà con “Pinocchio punto e a capo”, in programma nell’Anfiteatro di Parcocittà il 31 agosto con ingresso alle ore 21, spettacolo teatrale del Teatro dei Limoni e rientrante negli 8 spettacoli teatrali promossi e sostenuti dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e organizzati dal Coordinamento Teatri Indipendenti del capoluogo dauno. Ingresso gratuito, prenotazione posti su www.parcocittafoggia.it.

