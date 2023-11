Scala: Prima 2023 sold out, tutti esauriti anche i biglietti per le repliche

(Adnkronos) – E' sold out la Prima della Scala, che quest'anno per il 7 dicembre aprirà la Stagione 2023/2024 del Teatro con Don Carlo di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly. Tutti i biglietti per la rappresentazione che richiama pubblico da ogni parte del mondo e tanti vip e personalità sono stati venduti. La Prima sarà preceduta domenica 3 dicembre dall'Anteprima per gli Under30 e seguita fino al 2 gennaio da 7 rappresentazioni, anch'esse tutte già esaurite. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Novembre 2023