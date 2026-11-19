Dopo due sconfitte consecutive, e tre nelle ultime cinque giornate, il Foggia deve necessariamente ripartire. Lo impongono una classifica deficitaria, che vede i rossoneri terzultimi a quota 15 punti in coabitazione con il Giugliano, e un morale sotto i tacchi. Al San Nicola i giocatori sono usciti a testa bassa dopo aver perso il derby contro il Bari. Nonostante un avvio promettente, la squadra si è fatta rimontare rischiando un passivo ben più pesante. A nulla è valso l’assalto nei minuti di recupero con la rete nel finale e il portiere Marfella, ex di turno, spinto in area avversaria alla ricerca del pari. Strappare un punto sul campo di un Bari attrezzato sarebbe stato vissuto come una vittoria.

Nel girone C solo il Potenza appare oggi inarrestabile, mentre i biancorossi restano comunque superiori sulla carta a un Foggia infarcito di giovani e buone idee, ma con troppi gap da colmare. In primis in difesa, dove senza capitan Di Pasquale si arranca, e a centrocampo. Anche al San Nicola si sono visti troppi tiri dalla distanza finiti puntualmente sui difensori avversari senza impensierire il portiere. Gli spettri delle sconfitte della passata stagione aleggiano ancora e sperare in un secondo ripescaggio consecutivo è impossibile. La salvezza va conquistata sul campo, anche attraverso i playout. Domenica alle 12:30, nell’anticipo dell’ora di pranzo ad Agropoli, ci sarà l’insidia Scafatese, quinta forza del campionato. I rossoneri dovranno scendere in campo con fame e voglia di riscatto per tentare il colpo da tre punti.

Il Cosenza, penultimo e in netta ripresa dopo aver raccolto otto punti nelle ultime cinque gare, affronterà il Crotone con concrete possibilità di vincere il derby e operare il controsorpasso su Foggia e Giugliano. Anche un pareggio in Campania rischierebbe di far sprofondare i satanelli al penultimo posto, alimentando i fantasmi del recente passato e mettendo a dura prova una tifoseria che ha sempre sostenuto squadra e società, al netto degli investimenti della nuova proprietà. Serve una svolta immediata. Sul fronte infortunati filtra cauto ottimismo per il recupero di Gianluca Saro, alle prese con un problema al nervo sciatico in via di risoluzione; in caso contrario toccherà ancora a Marfella difendere i pali. Possibili novità anche per Filippo Berra, pronto a riprendere gradualmente gli allenamenti in gruppo. Più complessa, invece, la situazione di capitan Davide Di Pasquale, i cui tempi di recupero restano ancora da definire. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 19 Novembre 2026